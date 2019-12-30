Общество

Синоптики предрекли аномальную погоду на Рождество в России

В Росгидромете сообщили, что на Рождество погода в стране будет аномально теплой, сообщает РИА «Новости».

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек. Температура по области ночью: -6…-1 гр. С, днем: -2…+3 гр. С. На дорогах гололедица. Атмосферное давление низкое.

В европейской части страны температура будет на четыре-восемь градусов выше нормы, а в азиатской - на десять-шестнадцать.

При этом в Якутии температура составит от минус 20 до минус 25 градусов, что на 20 градусов теплее нормы для начала января.