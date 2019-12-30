Общество

Росподтребнадзор рассказал о наиболее опасных блюдах в ресторанах

Росподребнадзор предупредил потребителей о наиболее опасных блюдах в местах общественного питания. В ведомстве сообщили, что с точки зрения возникновения инфекции опасными являются многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень, сообщает ТАСС.

Кроме того, Росподребнадзор на своем сайте проинформировал о действиях, которые необходимо предпринять в случае отравления в ресторане.

Сотрудники управления Роспотребнадзора отметили, что при возникновении симптомов отправления необходимо в первую очередь обратиться к врачу. Этот шаг нужен для получения не только квалифицированной помощи, но и медицинского заключения, которое поможет доказать причинно-следственную связь между ужином в ресторане и отравлением. Кроме того, необходимо сохранить чек из ресторана, найти свидетелей инцидента и написать претензию владельцу заведения. В заявлении можно указать требования о возврате стоимости ужина, компенсации стоимости лечения или утраченного заработка в случае продолжительного больничного.

В сообщении добавили, что при невозможности разрешить ситуацию в мирном порядке, следует обратиться в суд, а также направить соответствующую жалобу в Роспотребнадзор.