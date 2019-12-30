Общество

Стала известна средняя зарплата главного энергетика в Пскове

Средняя зарплата главного энергетика в Пскове составляет 60 000 рублей в месяц.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты главных энергетиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, главный энергетик в этом городе в среднем получает 60 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 100 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 87 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 67 000 рублей, Великий Новгород – 60 000 рублей, Смоленск – 60 000 рублей, Ленинградская область – 73 000 рублей в месяц.