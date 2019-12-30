Общество

Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

Русская православная церковь отмечает в понедельник, 6 января, Рождественский сочельник — канун Рождества Христова.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя, пишет РИА «Новости».

На Рождественский сочельник приходится последний день многодневного поста, который начинается 28 ноября и длится, как и Великий пост, 40 дней. В сочельник многие верующие вообще не вкушают пищи или же соблюдают особенно строгий пост. Лишь при появлении первой звезды - символа звезды Вифлеемской - можно отведать сочиво (пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами). Отсюда и название этого дня — сочельник.

По словам патриарха Кирилла, в Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, «Церковь вспоминает всех тех, кто предшествовал Спасителю по плоти, - Его родственников, начиная от Авраама», что «помогает нам понять, что Спаситель — часть нашей истории».

«В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего Спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение - Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают», — говорится в традиционном Рождественском послании патриарха.