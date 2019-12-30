Общество

Псковская полиция обеспечит безопасность во время проведения праздничных богослужений

В ночь с 6 на 7 января стражи порядка примут участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных богослужений, посвященных Рождеству Христову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На период празднования Рождества Христова за каждым храмом будут закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений планируется задействовать 235 сотрудников полиции, 26 сотрудников Росгвардии, 63 народных дружинника и 14 представителей частных охранных организаций.

Начиная с утра 6 января до окончания праздничных богослужений места их проведения будут обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану.