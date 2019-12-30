Общество

Минздрав изучит идею обязательного генетического теста перед ЭКО

Минздрав России изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая с зачатием больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича, пишет РИА Новости.

Ранее депутат направил главе Минздрава Веронике Скворцовой письмо, в котором попросил инициировать в профессиональном сообществе дискуссию в связи со случаем рождения ребенка с редким генетическим заболеванием после использования донорского материала.

«С учетом представленной клинической ситуации Центром (акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России) будет инициировано рассмотрение и обсуждение предложений по внесению изменений в клинические рекомендации и Порядок с членами российского общества акушеров-гинекологов и Российской ассоциации репродукции человека. На основании экспертного заключения будет принято решение о целесообразности и необходимости внесения изменений в клинические рекомендации и Порядок в части выявления моногенных заболеваний при использовании вспомогательных репродуктивных технологий», – говорится в ответе первого замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой.

Как пояснил агентству Менделевич, сейчас требования к донорству спермы практически аналогичны требованиям к донорству крови: это сдача базовых анализов на инфекции и на ряд наследственных заболеваний.

«Я считаю, что нужно делать полное обследование на моногенные заболевания, как для донора, так и для реципиента. Да, в случае его введения есть вероятность повышения цены. Но изменения увеличили бы шансы рождения здоровых детей, в особенности, когда будущая мать является носителем наследственного заболевания. И для тех, кто хочет максимально сократить свои риски — такая возможность должна быть», — сказал депутат.

Кроме того, считает парламентарий, необходимо четко прописать ответственность частных центров.

Моногенные заболевания, наследуются детьми в случае, если их родители являются носителями генной мутации, при этом сами они заболеванию могут быть не подвержены. Для выявления носительства моногенных заболеваний применяются скрининговые генетические тесты.