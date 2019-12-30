Общество

Юморист Гарик Харламов объяснил, что не оскорблял псковичей

Российский юморист Гарик Харламов объяснил, что он имел в виду, обращаясь в программе Comedy Club 31 декабря 2019 года ко всем псковичам: «Дорогие псы!». Комментарий шоумен опубликовал на личной странице в Инстаграм.

«Год новый, а маразм старый. Специально для Ивана из Пскова <…> объясняю, в чем же <…> ошибка. Мной было сказано не «псы», а «пскцы». От имени якобы пьяного мэра в конкурсе импровизации! Это огромная разница».

Напомним, в редакцию Псковской Ленты Новостей 3 января обратился пскович, который посчитал данное обращение юмориста оскорбительным, а также попросил руководство ТНТ прокомментировать свою позицию по поводу данной фразы и извиниться перед жителями древнего города Пскова.