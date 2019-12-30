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Общество

Большинство россиян против снятия запрета на употребление пивных напитков на стадионах - опрос

06.01.2020 15:48|ПсковКомментариев: 0

Большинство опрошенных россиян против снятия запрета на употребление пивных напитков на стадионах. Основная причина — возможное агрессивное поведение со стороны болельщиков. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Для большинства россиян вопрос продажи пива на футбольных стадионах во время матчей скорее не важен (57%), обратного мнения придерживается 40% опрошенных. Говоря об употреблении пива на стадионах при просмотре спортивных мероприятий, большинство респондентов считает его скорее неуместным (90%). По мнению россиян, употреблять пиво лучше дома или в гостях у друзей или родственников (76% и 73% считают это уместным соответственно).

Предложение о возврате продажи пива на футбольные стадионы не находит поддержки среди опрошенных: 80% респондентов не одобряют данную инициативу, 15% безразличны к ней и не смогли дать оценку. Чаще против данной инициативы высказываются россияне 60 лет и старше (87%). Только 5% россиян декларируют одобрение идеи возврата продаж пива на футбольные стадионы.

Основные причины неодобрения идеи возврата продажи пива на стадионах связаны с опасениями в том, что его употребление приведет к агрессии со стороны ряда болельщиков, беспорядкам (46%). О неуместности употребления пива на спортивных мероприятиях говорят 12% опрошенных, в целом на массовых мероприятиях — 7%.

Выдвижение предложения вернуть продажу пива на стадионы россияне считают действием в интересах компаний производителей (69%). О том, что данное предложение выдвинуто в первую очередь в интересах футбольных болельщиков, говорят 8% опрошенных.

Теги: #вциом
Источник: Псковская Лента Новостей
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