Общество

В Псковской области за прошедшую неделю более 1200 человек обратились в учреждения здравоохранения с острыми вирусными инфекциями

В Псковской области за неделю с 30 декабря по 5 января за медицинской помощью по поводу заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 1239 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Роспотребнадзоре, заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога и ниже уровня предыдущей недели. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. За неделю госпитализировано 55 больных ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций снизилось на 17%.

В Пскове заболело ОРВИ 979 человек, что также ниже недельного эпидемического порога и ниже уровня предыдущей недели.

На 30 декабря 2019 года за счет средств федерального бюджета привито против гриппа 227 888 взрослых (99,6% от плана иммунизации взрослых) и 51 791 детей (96% от плана иммунизации детей). За счет других источников финансирования привито 20 683 человек. Охват прививками населения Псковской области составляет 47,7%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно умаленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания).