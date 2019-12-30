Общество

В Великих Луках юнармейцы провели военно-тактическую игру «Лазертаг»

6 января силами местного отделения ВВПОД «Юнармия» города Великие Луки была организована и проведена военно-тактическая игра «Лазертаг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. Участники отыграли несколько таймов по двум сценариям игры.

В игре приняли участие как действующие юнармейцы города, так и кандидаты в ряды движения.

«Очень порадовало, что в игре приняли участие и некоторые родители, за это вам отдельное спасибо», - отметили организаторы.