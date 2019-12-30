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Общество

Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»

06.01.2020 18:24|ПсковКомментариев: 2

В сети появилось видео, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

 

 

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — комментирует происходящее политик.

Кто-то за кадром просит отходить тех, кто уже получил деньги.

По данным агентства, на Красной площади, помимо купюр, он также раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.

Отмечается, что Жириновский в течение всех новогодних праздников активно посещает места народных гуляний в столице.

Источник: Псковская Лента Новостей
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