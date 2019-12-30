Общество

Минздрав подготовил проект о персонифицированном учете студентов-медиков

Министерство здравоохранения предлагает вести персонифицированный учет российских фармацевтов, а также граждан, получающих медицинское и фармацевтическое образование — как среднее профессиональное, так и высшее. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения ведется персонифицированный учет лиц, участвующих в медицинской деятельности, пациентов, а также лиц, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования. Проектом предлагается расширить состав сведений, которые вносятся в ЕГИСЗ.

«Информация, содержащаяся в Единой системе, является недостаточной для принятия управленческих решений в сфере здравоохранения», — говорится в сводном отчете к законопроекту.

В Минздраве ожидают, что предлагаемые меры позволят улучшить качество управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения.