Общество

Названы способы как легче выйти на работу после новогодних праздников

Специалисты поделились секретами того, как будет легче выйти на работу после новогодних праздников. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал «360».

Психолог Александр Кичаев советует подготовиться психологически. Так, он предлагает отказаться от установки «все забодало» и сконцентрироваться на том, что отдых закончился, и теперь нужно работать.

Затем Кичаев предложил заняться спортом и начать придерживаться диеты за пару дней до выхода на работу. По его словам, так организм легче переживет окончание новогоднего застолья.

Диетолог Наталья Герасимова добавила, что россиянам также стоит ограничить потребление жирных продуктов и соли. Также она советует есть больше овощей и отмечает, что людям также стоит пить больше минеральной воды. «Щелочные воды будут способствовать ликвидации отеков», — пояснила диетолог.

Эксперты подчеркнули, что в конце выходных россиянам стоит задуматься о своем режиме сна. Они отметили, что ранние подъемы во время каникул позволят привыкнуть к рабочему режиму, и переход не будет «столь драматичным для организма».