Интерактив: Считают ли псковичи обращение к ним Гарика Харламова на Comedy Club оскорбительным?

Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО

Силовики нашли труп великолукского подростка, пропавшего после Нового года

«Российская угроза»: фермеры Вырумаа и Пылвамаа готовятся к возможной вспышке оспы овец и коз

Большой семейный Рождественский фестиваль пройдет в Печорах с 7 по 9 января

Общество

Большой семейный Рождественский фестиваль пройдет в Печорах с 7 по 9 января

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

С 7 по 9 января на разных площадках города Печоры будет проходить Большой семейный Рождественский фестиваль. Программа фестиваля 7 января 12.00 – Рождественская елка (Дворец творчества детей и молодежи) 14.30 – Рождественский колядки, народное гуляние (пл. Победы) 16.30 – Выступление кавер-группы «Красивая», семейная дискотека (Дворец творчества детей и молодежи) 8 января (Печорская средняя школа №3) 16.30 – Рождественский концерт (Молодежный творческий клуб «Феникс», музыкальная группа «Профессор Джаз», театр «Балагуры») 18.00 – Молодежная дискотека 9 января (Паломнический центр) 15.00 – Спектакль «Новогодняя Пасха» (Любительский православный театр «Истоки», группа «Постоянные»)