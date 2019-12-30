Большой семейный Рождественский фестиваль пройдет в Печорах с 7 по 9 января

С 7 по 9 января на разных площадках города Печоры будет проходить Большой семейный Рождественский фестиваль.
Программа фестиваля
7 января
12.00 – Рождественская елка (Дворец творчества детей и молодежи)
14.30 – Рождественский колядки, народное гуляние (пл. Победы)
16.30 – Выступление кавер-группы «Красивая», семейная дискотека (Дворец творчества детей и молодежи)
8 января (Печорская средняя школа №3)
16.30 – Рождественский концерт (Молодежный творческий клуб «Феникс», музыкальная группа «Профессор Джаз», театр «Балагуры»)
18.00 – Молодежная дискотека
9 января (Паломнический центр)
15.00 – Спектакль «Новогодняя Пасха» (Любительский православный театр «Истоки», группа «Постоянные»)