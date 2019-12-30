Общество

Михаил Ведерников: Нацпроект «Демография» в 2019 году оказался одним из самых сложных

Нацпроект «Демография» в Псковской области оказался одним из самых сложных в 2019 году, однако его целевые показатели полностью выполнены. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.



Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Целевые показатели достигнуты, но значительная сумма, а это 243 млн рублей, перенесена на 2020 год (а могла и сгореть...). Спасибо федеральному центру, что пошли в этом вопросе нам навстречу», - уточнил он, добавив, что теперь региональный комитет по образованию «должен подтвердить свою профпригодность и выполнить взятые на себя обязательства».

При этом в комментариях к записи губернатор уточнил, что исполнителей ждут «радикальные меры», если не справятся со своими обязательствам.

Михаил Ведерников также отметил, что за минувший год создано 1220 мест дошкольного образования для детей до 3-х лет, построены 10 площадок ГТО, приобретены 29 автомобилей для доставки пожилых людей из сельской местности в медицинские учреждения, закуплено оборудование для ФОКОТ.

«На 2020 год планы не менее серьезные. 1,7 млрд рублей по нацпроекту будет направлено на поддержку семей при рождении ребенка. Завершим строительство переходящих объектов: 6 учреждений дошкольного образования более чем на 1000 мест в Пскове, Борисовичах, Неелово и Великих Луках. 85 млн рублей будет направлено на завершение строительства социального городка в деревне Борисовичи», - поделился глава региона.

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Напомним, в конце прошлого года Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием депутатов, сообщил, что финансирование реализации национальных проектов в Псковской области в 2020 году вырастет на 4,1 млрд рублей.