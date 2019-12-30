Общество

Псковичей приглашают сегодня на Рождественский фестиваль волшебных шаров

Сегодня, 7 января, в Пскове пройдет Фестиваль волшебных светошаров. Под знакомые с детства рождественские мелодии гости фестиваля погрузятся в атмосферу радости и волшебства, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

На сцене для зрителей коллектив из Петербурга представит масштабное огненно-пиротехническое и световое шоу, а в перерыве между номерами всех ждут конкурсы и интерактивы от ведущего праздника - участника Высшей лиги КВН на Первом канале.

Главным символом фестиваля будут светошарики, сияющие разноцветными огоньками. По словам организаторов, светящийся шар в руках каждого из гостей станет ключом к исполнению всех желаний в 2020 году.

Вход свободный, без возрастных ограничений. Шары приобретаются за отдельную плату.

Начало в 19:00.

Адрес: набережная реки Псковы, возле Троицкого моста.