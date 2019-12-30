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Епископ Великолукский и Невельский Сергий обратился ко всем верующим с Рождественским посланием

Епископ Великолукский и Невельский Сергий опубликовал традиционное Рождественское послание. Текст обращения размещен на сайте Великолукской епархии.

«Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии!

Величаем Тя, наш Господь и Спаситель, родившийся в темную Вифлеемскую ночь нашего ради вечного спасения и счастья. Не в дорогих шелковых пеленах и украшениях пришел в мир наш Господь. Кто окружает Его? Дева Мария, Иосиф и бессловесные животные в убогой пещере! В простоте и смирении пришёл Господь на грешную землю, показуя, что путь Его истинных последователей - путь смирения и непревозношения. Этот спасительный путь указуют нам святые угодники Божии - преподобные отцы и матери, подвизавшиеся в пустынях и вертепах земных ради любви ко Спасителю, мученики святые, во смирении приемлющие смерть без страха и с радостью, потому что они видели своими духовными очами руку Господа, венчающую бессмертной славой в Его Царстве. И нас Господь призывает быть Его верными учениками и идти по этому благому пути, указанному нам святыми.

И всякий из нас, кто шёл, идёт и будет идти за Христом, как за своим Господом и учителем, войдёт в радость Господа Своего!

Горячо желаю всей нашей пастве от Богомладенца Христа ревности о спасении души своей, мира духовного, здравия и благополучия, духовной радости в светлые дни Рождества Христова!

Христос Рождается - славите!», - говорится в послании.