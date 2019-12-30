Общество

Безопасность проведения около 90 рождественских мероприятий в Псковской области обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии

В Псковской области сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении общественной безопасности при проведении рождественских мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, всего в регионе в 53 населенных пунктах прошло 89 праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову.

Совместно с полицией, охрану общественного порядка и общественную безопасность обеспечивали сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Псковской области.

Во время проведения массовых мероприятий, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.