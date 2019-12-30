Общество

В Псковском политехническом колледже опубликован рождественский альманах

Альманах «Рождество Христово - величайшее событие в истории человечества» напечатан в Псковском политехническом колледже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, студенты и преподаватели создали творческие работы, посвященные Рождеству Христову.

В альманах вошло 26 произведений, выполненных в различных жанрах: эссе, рассказ, стихотворение.

- И каждый год, к вам заглянув в окно,

Приходит темной ночью Рождество,

Сердца и свечи так легко горят,

«Христос родился» - люди говорят….

(преподаватель Елена Бузницкая)



В своих произведениях авторы рассказали о традициях празднования Рождества в своей семье, поведали о личном отношении к Светлому празднику.

«Не всегда рифма и такт оказывались правильными, но стихи студентов наполнены эмоциями и позитивом», - отмечают издатели сборника.

Кураторы альманаха - преподаватели Ирина Стояновская и Любовь Федорова.