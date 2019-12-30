В Псковском политехническом колледже опубликован рождественский альманах

Альманах «Рождество Христово - величайшее событие в истории человечества» напечатан в Псковском политехническом колледже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, студенты и преподаватели создали творческие работы, посвященные Рождеству Христову.
В альманах вошло 26 произведений, выполненных в различных жанрах: эссе, рассказ, стихотворение.
В своих произведениях авторы рассказали о традициях празднования Рождества в своей семье, поведали о личном отношении к Светлому празднику.
«Не всегда рифма и такт оказывались правильными, но стихи студентов наполнены эмоциями и позитивом», - отмечают издатели сборника.
Кураторы альманаха - преподаватели Ирина Стояновская и Любовь Федорова.