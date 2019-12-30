Общество

Юлия Пересильд похвалила коллег из Пскова за умение играть на «флейтах водосточных труб»

Известная актриса Юлия Пересильд вместе с детьми проводит канун Рождества в Пскове. «Сочельник... гуляем ... заходим во все церкви. Все готовятся к Рождеству! Сколько же красоты в Пскове...» - написала она в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, в своем аккаунте она опубликовала видео, на котором актеры Псковского драматического театра Максим Плеханов и Александр Овчаренко играют на пластиковых трубах, которые обычно используются как водопроводные в жилых домах.

«А вы ноктюр сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» - цитирует в видеоролике Маяковского Юлия Пересильд. «Вот все время удивляюсь вашему сочинительству! Придумать играть на трубах!», - отмечает она в подписи к записи, обращаясь к актерам псковского драмтеатра.

Также Юлия Пересильд написала, что 4 февраля Псковский театр вернется к показам «Каштанки». «Вводим нового артиста и вперед», - уточнила она.

Фото и видео - Instagram Юлии Пересильд