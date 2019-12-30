Общество

Звезда соцсетей снял забавный ролик о зимних развлечениях в Пскове

Звезда социальных сетей Владимир Полянский выложил в TikTok (специализируется на обмене короткими видеороликами) занятное видео «зимних развлечений», сделанное, по его словам, в Пскове.

Отметим, что Владимир (@polianskii) - житель Петербурга, он делает видеоролики с элементами паркура, а также в модной нынче стилистике неудачных падений.

Именно такой ролик он снял в одном из псковских дворов.

В комментариях пользователи TikTok оценили иронию автора, а также порадовались, что хоть кто-то делает интересные видео и в Пскове.