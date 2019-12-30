Общество

Среда в Псковской области будет теплой и дождливой

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 8 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь.

Ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек.

Температура по области 0…+5 гр. С. Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Отметим, что, по данным Гидрометцентра России, с начала года в некоторых городах обновились рекорды максимальной температуры. Так, например, 2 января перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове (+5,8°, предыдущий +5,5° в 2018 г.).

Практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона.

Такая синоптическая ситуация сохранится над территорией нашей страны как минимум до конца первой декады текущего месяца. Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму, лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края будет около нормы и ниже ее.