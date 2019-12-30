Общество

В Латвии готовятся к очередному нашествию экономических иммигрантов со стороны Псковской области

В прошлом году за незаконное пересечение границы российско-латвийской границе были задержаны 52 нелегальных иммигранта, однако, несмотря на снижение количества нарушителей, в этом году попытки экономических иммигрантов пересечь латвийскую границу продолжатся, заявили в Государственной пограничной охране Латвии.

Как пишет портал Грани.lv со ссылкой на ведомство, в 2019 году за незаконное пересечение границы были задержаны 52 гражданина третьих стран - 25 граждан Вьетнама, 13 граждан Индии, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина Украины, 3 гражданина Кубы, 3 гражданина России и гражданин Белоруссии. В 2018 году на границе были задержаны 199 граждан третьих стран.

Такая статистика свидетельствует о том, что число человек, незаконно пересекающих латвийскую границу, сократилось, однако нужно отметить, что в России у границы с Латвией были задержаны 142 гражданина третьих стран, в том числе 104 гражданина Вьетнама, 13 граждан России и 8 граждан Индии.

По словам представителей Госпогранохраны, причинами уменьшения числа лиц, задержанных за незаконное пересечение государственной границы на латвийской стороне, стали более интенсивный контроль границы с Латвией с российской стороны и ужесточение контроля процедуры выдачи виз, строительство инфраструктуры в приграничной полосе, а также смена каналов нелегальной иммиграции, в результате чего часть потока иммигрантов из Вьетнама направилась к границам других стран.

Согласно прогнозу Госпогранохраны, в этом году сохранится риск нелегального пересечения латвийской границы экономическими иммигрантами из Вьетнама, Индии и других экономически менее развитых стран.