Общество

Сироту из Себежского района обеспечили жильем по иску прокуратуры

Прокуратурой Себежского района проведена проверка по обращению гражданки, имеющей статус лица оставшегося без попечения родителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что с 2014 года в нарушение требований действующего законодательства девушка, имеющая статус лица, оставшегося без попечения родителей, не обеспечена за счет бюджета Псковской области благоустроенным жилым помещением.

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением к администрации Себежского района об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Исковые требования судом удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Фактическое обеспечение сирот благоустроенными жилыми помещениями находится на контроле прокуратуры Себежского района, работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных граждан продолжается.