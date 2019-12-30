Общество

Более 350 маленьких псковичей посетили благотворительную Рождественскую Елку главы города

Традиционная благотворительная елка главы города прошла в Пскове в праздник Рождества во вторник, 7 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, елку для самых маленьких посетили 130 детей - для них артисты Городского культурного центра подготовили яркую интерактивную программу с песнями, танцами, играми и конкурсами с участием Деда Мороза, Снегурочки и символа года - Мыши.

Для детей постарше было подготовлено новогоднее представление. Главные герои - русский солдат, находящийся на службе, и его невеста, приехавшая навестить его, попадают в сказку, где им пришлось встретиться с Бабой Ягой, Кощеем бессмертным и другими сказочными персонажами.

Всего на праздничное мероприятие пригласили более 350 маленьких псковичей: дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята, показавшие высокие результаты в обучении, культуре, спорте и других сферах.

Глава Пскова Елена Полонская поприветствовала ребят и пожелала всем в новом году быть здоровыми, счастливыми, не терять веру в чудо и радоваться каждому дню. Она подчеркнула, что все ребята выглядят очень красиво и нарядно. Родителям, бабушкам и дедушкам Елена Полонская пожелала любить и ценить своих детей такими, какие они есть.

«Они у вас самые талантливые,самые красивые и самые родные! Берегите своих близких», - сказала глава города и поздравила всех с Новым годом и Рождеством Христовым.

В течение праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.