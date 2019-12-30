Общество

Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

Безделье, чревоугодие и злоупотребление алкоголем совсем не на пользу россиянам, уверен бывший главный санитарный врач страны. «Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает», - заявил Онищенко, в качестве примера приводя Европу.

По словам депутата, мнение которого публикует URA.ru, во многих российских городах людям нечем заняться на новогодних каникулах, нет развлечений, поэтому большую часть времени граждане проводят перед телевизором.

Напомним, в 2018 году Онищенко уже предлагал сократить новогодние каникулы до полутора дней. Это позволит избежать роста смертности, подчеркивал он.