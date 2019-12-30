Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство РФ утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции, а также особенности внедрения системы мониторинга в отношении данных товаров. Как передает РИА Новости, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.

С 1 декабря 2019 года данные товары подлежат обязательной цифровой маркировке. Уточняется, что данные постановления приняты для внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Кроме того, правительство утвердило правила доступа к информации системы мониторинга, перечень сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви.