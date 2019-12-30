Общество

Воспитанники воскресной школы поздравили пушкиногорских ветеранов с Рождеством

7 января, в праздник Рождества Христова, воспитанники воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери поселка Пушкинские Горы посетили Пушкиногорский дом ветеранов. Воспитанники приходской воскресной школы, по сложившейся доброй традиции, уже не первый год поздравляют ветеранов - вот и в этот раз ребята из младшей, средней и старшей групп подготовили большую концертную программу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, перед началом Рождественского концерта с поздравительным словом к присутствующим обратился настоятель храма протоиерей Михаил Иванов, который поздравил ветеранов и всех собравшихся с праздником Рождества Христова и напомнил о том, что с рождением Спасителя в мир пришло и Евангелие - весть о наступлении Царства Божия и спасении рода человеческого.

Юные участники концерта исполнили тропарь праздника, а также много душевных песен и стихотворений, посвященных Рождеству, и были тепло приняты зрителями.

В конце своего выступления ребята вручили ветеранам изготовленные своими руками небольшие подарки к Рождеству - красивые вифлеемские звезды. По окончании мероприятия директор Пушкиногорского дома ветеранов Татьяна Васильева поблагодарила ребят за прекрасное выступление, для которых праздник продолжился вручением подарков и чаепитием в воскресной школе.