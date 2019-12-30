Общество

7 партий некачественной крупы выявил Россельхознадзор в Псковской области в 2019 году

В 2019 году управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведено 225 контрольно-надзорных мероприятий в области качества и безопасности зерна на территории Псковской области

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в целях обеспечения государственного контроля и надзора за безопасностью и качеством зерна и продуктов его переработки в 2019 проведено 225 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 25 плановых проверок и 14 внеплановых проверок на территории Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе проведения надзорных мероприятий проинспектировано более 10 000 тонн зерна и продуктов его переработки. В государственных бюджетных учреждениях социальной сферы Псковской области выявлено 7 партий крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов по качеству и безопасности.

По результатам проведенных мероприятий установлено 31 нарушение, выдано 26 предписаний и прекращено действие 10 деклараций о соответствии.

По фактам нарушений возбуждено 48 дел об административных правонарушениях, вынесено 48 постановлений, из них 19 о наложении штрафных санкций на сумму 222 000 рублей и 29 постановлений в виде предупреждения.

Наиболее часто выявляемыми нарушениями в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками ведомства были: осуществление реализации партий зерна с нарушениями в оформлении товаросопроводительных документов, нарушения правил хранения зерна, ошибки при оформлении деклараций о соответствии требованиям «О безопасности зерна», реализация продуктов переработки зерна, несоответствующих требованиям нормативно-правовых документов.

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям ведутся профилактические мероприятия в виде обучающих семинаров и консультаций, направленных на предотвращение правонарушений.