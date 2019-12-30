Общество

Конфеты с водкой, перцем и портретом Путина попали в детские новогодние подарки

В новогоднем детском подарке жители Омска обнаружили конфеты «Президент» с портретом Владимира Путина на обертке. Фотография конфет опубликована в группе «Ревизорро Омск» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что в состав шоколадного трюфеля входят водка и перец чили, сообщает newsru.com.

Аналогичные подарки якобы получили дети из Уфы, Новосибирска и Орла. В пабликах этих городов ранее появилось такие же сообщения.

Конфеты «Президент» производит компания из Санкт-Петербурга. В описании лакомства на сайте производителя говорится, что в трюфеле отражены определяющие черты главы государства: «Самообладание, спокойствие и харизматичность выражены теплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие - в раскрывающейся остроте перца чили».

Эти конфетки начали выпускать в 2018 году вместе с другой новинкой - «Ильич» с изображением Владимира Ленина.

Сам президент России Владимир Путин еще в 2014 году объявил, что негативно относится к использованию своего имени и изображения на различной продукции, реализуемой в коммерческих целях.