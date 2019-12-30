Общество

Пенсионер проплыл по ледяной воде Енисея, протестуя против пенсионной реформы

62-летний житель Красноярска Сергей Каминский провел акцию против пенсионной реформы. В знак протеста и для привлечения внимания президента России Владимира Путина он устроил заплыв в Енисее. Он проплыл 500 метров в ледяной воде, сообщает newsru.com со ссылкой на телеканал «ТВК».

Пенсионер сообщил, что устроить необычную акцию протеста он решил из-за жены. В свои 53 года она работает на стройке, до пенсионной реформы до выхода на пенсию ей оставалось несколько лет. Но после изменений в законе ей, несмотря на состояние здоровья, придется работать до 60.

Сам Сергей Каминский, который всю жизнь работал сварщиком и ушел на пенсию в 2012 году, недоволен выплатами от государства. Во время реформы власти обещали повысить пенсии, однако лично он получает всего 11 тысяч рублей, что чуть больше, чем сумма прожиточного минимума в регионе.