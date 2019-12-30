Общество

Более 60% читателей ПЛН выступили против сокращения новогодних каникул

Более 60% читателей Псковской Ленты Новостей выступили против сокращения продолжительности новогодних каникул. Об этом говорят результаты свежего опроса, проведенного в группе ПЛН «Вконтакте».

На момент подведения итогов в нем приняли участие 1219 человек. Из них 756 (62.02%) ответили «нет» на вопрос «Нужно ли сокращать продолжительность новогодних каникул?».

Утвердительный ответ дали 463 (37.98%) участников опроса.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, снова предложил сократить новогодние каникулы, которые, по мнению народного избранника, негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ