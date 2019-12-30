Общество

Псковский архитектор просит спасти уникальную усадьбу

Известный псковский архитектор Владимир Шуляковский просит спасти уникальную усадьбу Болычевых, расположенную на окраине Опочки. Как пишет «МК в Пскове», в группе «Защитим исторический Псков» он разместил фотографии усадьбы с сообщением «Прекрасное здание, его еще можно спасти. Неужели погибнет?».

Усадьба Болычевых в имении Пашкино (у автодороги Петербург-Киев) была построена на границе XIX и XX веков. Род Болычевых сыграл заметную роль в истории Псковской губернии. После революции имение было определено под дом призрения, где содержались инвалиды труда и Красной Армии. После Великой Отечественной войны там был открыт детский дом. Впоследствии дом и прилегающая территория с парком были переданы Опочецкой автоколонне.

«Усадьба ветшает и разрушается, но до настоящего времени взору открывается удивительный дом с флигелями, балконами, чьи резные карнизы, оконные наличники хорошо просматриваются на фоне усадебного парка, - отмечается на странице Информационно-туристического центра Псковской области. - Когда-то он закладывался в честь детей Болычевых. Об аллеях дуба черешчатого, липы мелколистной, клена остролистного напоминают лишь сохранившиеся отдельные деревья. Прошли к пруду, посередине которого находился остров с прелестными огненными розами. Осмотрели сохранившиеся хозяйственные постройки. Конечно, в целом разрушающиеся усадьбы производят несколько удручающее впечатление, создают печальное настроение. Однако образ жизни дворян, а главное их значительный вклад в историю Отечества безусловен. Есть, чему поучиться и к чему стремиться».

Подписчики группы опасаются, что усадьбу может постигнуть судьба многих других подобных памятников истории - она может сгореть или попросту рухнуть.