Общество

Пекарня-кондитерская продается в центре Пскова

Фото: Авито.ру

В центре Пскова, на Октябрьском проспекте, 19а, продается пекарня-кондитерская Tili TeSto. Объявление о продаже размещено на портале авито.ру, пишет «МК в Пскове».

Бизнес работает полгода и, как сообщается в тексте объявления, успел завоевал любовь и положительные отзывы покупателей.

Уютная пекарня оформлена в классическом стиле. Небольшой зал со столиками, на 18 посадочных мест, располагает к дружеской беседе за чашкой кофе и вкусными десертами. Дополнительных инвестиций в помещение и оборудование не требуется, в пекарне есть всё необходимое для рабочих процессов и комфорта гостей.