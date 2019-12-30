Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита машины от неприятностей
Kids Mall в Пскове
Недвижимость: изменения в 2020 году
Детская обувь для зимы
«Ростелеком»: Включайте праздники!
Рекомендовано самой природой
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 влиятельных псковичей
отпечаталось в сердце
ТОП-100 псковских миллионеров
 
 
 
ещё Общество 30.12.2019 14:259 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 09.01.2020 10:280 Михаил Ведерников: Надеюсь, все отдохнули и набрались сил 09.01.2020 10:070 Большинство россиян не дают себе обещаний реализовать что-то в новом году 09.01.2020 09:430 Жилищные права ребенка при разводе родителей защитят законом 09.01.2020 09:350 В России приняли ГОСТ для жевательного табака 09.01.2020 09:181 Пекарня-кондитерская продается в центре Пскова
 
 
 
Самое популярное 06.01.2020 10:2611 Юморист Гарик Харламов объяснил, что не оскорблял псковичей 06.01.2020 09:234 Помещение в «Пик 60» горело в Пскове 07.01.2020 20:438 Звезда соцсетей снял забавный ролик о зимних развлечениях в Пскове 07.01.2020 13:229 Фотофакт: Усиленные меры безопасности на псковском вокзале привели к очередям 06.01.2020 14:391 Человеческие останки, найденные волонтерами в великолукской деревне Малахово, опознаны
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пекарня-кондитерская продается в центре Пскова

09.01.2020 09:18|ПсковКомментариев: 1
Фото: Авито.ру

В центре Пскова, на Октябрьском проспекте, 19а, продается пекарня-кондитерская Tili TeSto. Объявление о продаже размещено на портале авито.ру, пишет «МК в Пскове».

Бизнес работает полгода и, как сообщается в тексте объявления, успел завоевал любовь и положительные отзывы покупателей.

Уютная пекарня оформлена в классическом стиле. Небольшой зал со столиками, на 18 посадочных мест, располагает к дружеской беседе за чашкой кофе и вкусными десертами. Дополнительных инвестиций в помещение и оборудование не требуется, в пекарне есть всё необходимое для рабочих процессов и комфорта гостей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 711 человек
09.01.2020, 10:300 «Яндекс» задумался о запуске виртуального сотового оператора 09.01.2020, 10:280 Михаил Ведерников: Надеюсь, все отдохнули и набрались сил 09.01.2020, 10:070 Большинство россиян не дают себе обещаний реализовать что-то в новом году 09.01.2020, 10:000 Администрация Пскова заказала ремонт Рижского проспекта в 2020 году
09.01.2020, 09:430 Жилищные права ребенка при разводе родителей защитят законом 09.01.2020, 09:350 В России приняли ГОСТ для жевательного табака 09.01.2020, 09:181 Пекарня-кондитерская продается в центре Пскова 09.01.2020, 09:081 Пенсионер погиб при пожаре на улице Ручьевской в Гдове
09.01.2020, 09:050 Новый вид коронавируса вызвал вспышку вирусной пневмонии в Китае 09.01.2020, 08:530 В 2020 году в РФ заработает система поиска работы для бывших осужденных 09.01.2020, 08:440 Водитель автофургона насмерть сбил пешехода, двигавшегося по центру дороги в Псковском районе 09.01.2020, 08:440 Российских школьников научат безопасному поведению в Сети
09.01.2020, 08:341 Дети-сироты получат жилищные сертификаты 09.01.2020, 08:250 Россияне стали реже покупать смартфоны 09.01.2020, 08:110 Эксперты рассказали о последствиях удара Ирана по американским базам 09.01.2020, 07:590 В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
08.01.2020, 22:240 Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима 08.01.2020, 21:560 «Холоп» стал самой кассовой российской комедией 08.01.2020, 21:140 Псковский архитектор просит спасти уникальную усадьбу 08.01.2020, 20:573 Более 60% читателей ПЛН выступили против сокращения новогодних каникул
08.01.2020, 20:402 Пенсионер проплыл по ледяной воде Енисея, протестуя против пенсионной реформы 08.01.2020, 20:091 Трамп выступил с заявлением после удара Ирана по американским базам 08.01.2020, 19:200 Дома культуры Псковской области хотят обеспечить новыми автобусами 08.01.2020, 18:550 В Испании мужчина въехал в церковь, «спасаясь от демона»
08.01.2020, 18:371 Пролежавший два года на балконе труп вызвал нашествие червей в квартире снизу 08.01.2020, 17:390 Неизвестный открыл стрельбу в Канаде: один человек погиб, трое пострадали 08.01.2020, 17:300 Конфеты с водкой, перцем и портретом Путина попали в детские новогодние подарки 08.01.2020, 17:030 Псковичам советуют не доверять посторонним свои персональные данные
08.01.2020, 16:310 Диетолог объяснила, почему мандарины нельзя есть на голодный желудок 08.01.2020, 16:101 7 партий некачественной крупы выявил Россельхознадзор в Псковской области в 2019 году 08.01.2020, 15:330 Псковичку будут судить за фиктивную прописку девяти киргизов 08.01.2020, 15:1510 Администрация Пскова и комитет ОКН подали апелляции по делу о строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО
08.01.2020, 15:002 Глава Роскачества назвал самые качественные российские товары 08.01.2020, 14:440 Мокрый снег ожидает жителей Псковской области в первый рабочий день 2020 года 08.01.2020, 14:235 Дед Мороз облил ребенка кипятком во время заказного визита 08.01.2020, 14:010 Пьяная женщина попала под колеса «Chevrolet» в Пскове
08.01.2020, 13:450 Мужчина погиб на пожаре в невельской деревне Усть-Долыссы 08.01.2020, 13:391 Воспитанники воскресной школы поздравили пушкиногорских ветеранов с Рождеством 08.01.2020, 13:160 Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров 08.01.2020, 12:399 Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы
08.01.2020, 12:200 Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком 08.01.2020, 11:570 Псковские росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже бутылки виски из магазина 08.01.2020, 11:322 Российский хоккеист Николай Жердев провел мастер-класс для юных псковичей 08.01.2020, 11:141 Росстандарт рассказал о новых правилах проверки счетчиков
08.01.2020, 10:566 Число обращений псковичей за визами в Эстонию за год выросло на 14,4% 08.01.2020, 10:411 Пассажирский самолет упал после вылета из Тегерана, 177 человек погибли 08.01.2020, 10:250 Рождественский фестиваль волшебных шаров прошел в Пскове 08.01.2020, 09:520 Собор Пресвятой Богородицы отмечают православные
08.01.2020, 09:330 Сироту из Себежского района обеспечили жильем по иску прокуратуры 08.01.2020, 03:160 Иран атаковал баллистическими ракетами несколько военных объектов США 07.01.2020, 23:012 Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной и рассказала, как нужно добиваться своих целей 07.01.2020, 22:4211 16-летний подросток избил в новогоднюю ночь Деда Мороза и сломал челюсть Снегурочке
07.01.2020, 22:180 В Латвии готовятся к очередному нашествию экономических иммигрантов со стороны Псковской области 07.01.2020, 21:551 Псковские полицейские рассказали, чем может обернуться уклонение от сдачи водительского удостоверения 07.01.2020, 21:370 В территориальном Россельхознадзоре заявили о росте экспорта продукции животного происхождения 07.01.2020, 21:154 Интерактив: Изборяне ломают стереотипы
07.01.2020, 20:490 Более 350 маленьких псковичей посетили благотворительную Рождественскую Елку главы города 07.01.2020, 20:438 Звезда соцсетей снял забавный ролик о зимних развлечениях в Пскове 07.01.2020, 20:210 В Великих Луках в результате поджога полностью выгорела кабина американского грузовика 07.01.2020, 19:582 В ПсковГУ созданы лаборатории для исследований в сфере нанотехнологий и биоинженерии
07.01.2020, 19:361 Власти Эстонии отказались подписать с Россией договор о границе 07.01.2020, 19:133 Посетителей псковского торгового центра эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги. ФОТО 07.01.2020, 19:121 В Куньинском районе непристегнутый ремнем безопасности водитель погиб в перевернувшемся автомобиле 07.01.2020, 18:440 Среда в Псковской области будет теплой и дождливой
07.01.2020, 18:190 На похоронах Сулеймани в Иране во время давки погибло 50 человек 07.01.2020, 17:533 Рождество в России отмечают три четверти жителей страны - ВЦИОМ 07.01.2020, 17:252 Интерактив: На улице Новоселов неделю не убирают мусор 07.01.2020, 17:022 Россия потеряла позиции в рейтинге по количеству доступных для безвизового въезда стран
07.01.2020, 16:410 В рождественскую ночь в Псковской области остановили двоих повторно севших пьяными за руль водителей 07.01.2020, 16:200 Рождественская божественная литургия в Троицком соборе. ФОТО 07.01.2020, 15:570 Юлия Пересильд похвалила коллег из Пскова за умение играть на «флейтах водосточных труб» 07.01.2020, 15:340 Поддельную пятитысячную купюру обнаружили в выручке пустошкинской фирмы
07.01.2020, 15:090 Полицейские и школьники поздравили псковских водителей с Рождеством 07.01.2020, 14:521 Девушка-пешеход серьезно пострадала в ДТП в Великих Луках 07.01.2020, 14:360 В Псковском политехническом колледже опубликован рождественский альманах 07.01.2020, 14:110 Иномарка въехала в автобус на улице Труда в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.