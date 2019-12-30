Общество

В России приняли ГОСТ для жевательного табака

В России впервые принят ГОСТ для жевательного табака. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на RT.

ГОСТ вступил в силу с 1 января, в его тексте прописаны основные требования к упаковке и составляющим изделия. Так, в состав жевательного табака могут входить глицерин, табачное сырье, пропиленглиголь, пищевая соль и натрий двууглекислый.

На упаковке изделия должна быть информация о производителе и составе табака, указана маркировка «18+» и предупредительная надпись о вреде табачного изделия. При этом слова «Это табачное изделие вредит вашему здоровью» должны находиться в рамке черного цвета.

Разработчиком стандарта выступил Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий. По данным специалистов, основной задачей ГОСТа стала необходимость отличать жевательный табак от снюса.

«По способу употребления и упаковке этот табак (снюс. - ред.) схож с табаком жевательным», - отметили в ведомстве. Разработка нацстандарта на жевательный табак даст возможность идентифицировать этот вид продукции.