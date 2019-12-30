Общество

Жилищные права ребенка при разводе родителей защитят законом

Разведенных родителей могут привлечь к обеспечению жильем их несовершеннолетних детей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из февральских пленарных заседаний во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

Правительственная инициатива предлагает дополнить перечень исключительных обстоятельств, при наличии которых (в случае отсутствия между родителями соответствующего соглашения) суд может привлечь каждого из родителей к участию в несении дополнительных расходов на детей, вызванных этими обстоятельствами, - в этот перечень предлагается включить также отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения.

Такие изменения предоставят возможность суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, который выплачивает алименты.

Как отмечают в кабмине, документ направлен на уточнение исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

«Законопроект направлен на защиту права ребёнка на обеспечение жилым помещением в случае расторжения брака между родителями», - объяснила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева при рассмотрении документа в первом чтении.