Общество

Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения

На развитие ожирения в большей степени влияет образ жизни человека, а не генетическая предрасположенность. Соответствующие данные опубликованы в журнале JAMA Cardiology, сообщает РИА «Новости».

Сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса проанализировали данные 2,5 тысячи американцев, которые в течение 25 лет принимали участие в исследовании о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые следили за изменением индекса массы тела, а также использовали математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК.

В результате исследования специалисты выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80 процентов, а генетика - только на 13,6 процента. По словам ученых, исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни.