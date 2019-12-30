Общество

Ученые доказали связь ЗОЖ с ростом продолжительности жизни на десять лет

Высокая физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и здоровое питание могут продлить жизнь человека на десять лет и даже больше. К такому выводу пришли ученые из Амстердамского университета прикладных наук и Гарварда. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal, пишет РБК.

В полномасштабном исследовании, которое длилось более 20 лет, приняли участие больше 100 тыс. здоровых людей в возрасте 50 лет. Для них были определены факторы риска: курение 15 и более сигарет в день, употребление алкоголя, питание продуктами с высоким содержанием сахара и жиров, низкая физическая активность и избыточный вес.



В итоге работа ученых показала, что у женщин, которые вели здоровый образ жизни (отказывались от пяти или четырех факторов риска), продолжительность жизни после 50 лет выросла: если в среднем срок жизни после 50 лет составляет 23,7 года, то для тех, кто вел здоровый образ жизни, средняя продолжительность жизни после 50 лет выросла до 34,4 года. Это произошло из-за снижения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Для мужчин этот показатель также вырос: средняя продолжительность жизни после 50 лет для тех, кто отказался от вредных привычек, соблюдал диету и вел физически активный образ жизни, выросла с 23,5 года в среднем до 31,1 года.



По данным исследования, самая низкая продолжительность жизни отмечалась у мужчин-курильщиков, которые выкуривали по 15 и более сигарет в день, людей с ожирением (индекс массы тела 30 и более).