Общество

Управление Россельхознадзора напоминает гражданам о преимуществе проверочных онлайн-листов при проведении плановых проверок

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об использовании проверочных листов при проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного земельного надзора.

Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 18 сентября 2017 года №908 утверждена форма проверочного листа (списка контрольных вопросов).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели ещё до начала проведения плановой проверки могут сами проверить, насколько хорошо они соблюдают обязательные требования земельного законодательства, ответив на контрольные вопросы. Ответ «нет» на какой-либо вопрос означает нарушение обязательных требований земельного законодательства.

Проверочный лист (список контрольных вопросов), заполненный по результатам плановой проверки, прикладывается к акту проверки в соответствии с п.11.5 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Преимущество проверочных листов состоит в том, что теперь лицо, включенное в план проверок, может использовать их для самодиагностики, самостоятельно оценивать соответствие своей деятельности требованиям нормативных актов, устранять имеющиеся нарушения и ликвидировать их последствия.

Пройти самообследование можно по ссылке на сайте Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.