Общество

В 2020 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области вырастет до 954 млн рублей

В 2020 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» вырастет с 756 млн рублей до 954 млн рублей. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что 308 млн рублей пойдут на создание Единого цифрового контура в системе здравоохранения и еще 301 будет направлен на борьбу с онкологией.

«Нацпроект "Здравоохранение" для Псковской области как глоток свежего воздуха: новые ФАПы, медицинские передвижные комплексы и высокотехнологичное оборудование, все это имеет принципиальное значение для всего региона», - написал губернатор.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что сжатые сроки и высокая сложность оборудования привели к тому, что значительную долю техники приняли только под занавес года – приходилось в ручном режиме контролировать каждый объект от поставки до установки.

«Неоднократно заставляли строителей переделывать помещения, которые пытались сдать со значительными нарушениями, а некоторые особенно отличившиеся под Новый год отправились в "черный список". Тем не менее, 100% взяли», - написал губернатор.

За год в Псковской области введены в эксплуатацию 13 модульных ФАПов, закуплены 3 передвижных комплекса «Лучевая диагностика» и 13 лечебно-диагностических медицинских кабинета. «Про технику и автомобили уже писал - для нас вся эта поддержка была беспрецедентной», - отметил глава региона.

