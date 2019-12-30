Общество

Федерация шахмат России поблагодарила псковского губернатора за поддержку шахматного образования и спорта

Попечительский совет Федерации шахмат России под руководством председателя, заместителя главы администрации президента России, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова отметил меры в 2018-2019 годах по продвижению шахмат в образовательный процесс школ Псковской области и помощь в реализации социально значимого проекта «Шахматы в школах», а также поддержку шахматного спорта в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

В связи с этим Дмитрий Песков наградил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова благодарственным письмом ФШР «за помощь в реализации социально значимого проекта «Шахматы в школах» и большой личный вклад в популяризацию и развитие шахматного спорта среди подрастающего поколения».

Это первая награда от председателя попечительского совета ФШР Дмитрия Пескова, которой удостоен Михаил Ведерников среди губернаторов Псковской области, в составе пяти лучших глав регионов нашей страны, принимающих наиболее активное участие в реализации программы шахматной федерации России и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Шахматы в школах», заслуги которых отмечены на всероссийском уровне.

Как стало известно, в соответствии с декабрьском решением, принятым ФШР и Фондом Тимченко, всероссийская Программа «Шахматы в школах», будет продолжена в Псковской области и в 2020 году. На поощрение лучших школ и учителей шахматного всеобуча будет предусмотрено более 160 тысяч рублей и ноутбуки. Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по проведению «шахматного всеобуча» в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области 2019-2020 учебного года будет опубликована в ближайшее время.