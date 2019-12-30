Общество

«Ласточка» задержалась на полчаса, следуя из Пскова в Санкт-Петербург

Вчера, 8 января, «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург задержалась на полчаса. Об этом пассажиры поезда сообщили в социальных сетях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Поезд Ласточка из Пскова должен быть на Балтийском вокзале в 23.02. Вместо этого уже минут 20 стоим в районе Пулково», - написал один из пассажиров.

Он также отметил, что около 22.55 машинист принес извинения и объявил, что впереди грузовой идет поезд, поэтому время прибытия назвать невозможно.

«После объявления, примерно в 23.15 прошлись по вагонам, спрашивали, не опаздывает ли кто на другие самолеты и поезда, - рассказали очевидцы.