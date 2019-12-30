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Общество

В 2020 году в Псковской области размер ежемесячной выплаты из средств МСК составляет 11057 рублей

09.01.2020 11:29|ПсковКомментариев: 0

С 2020 года еще больше семей в Псковской области получили возможность обратиться за ежемесячной выплатой из средств материнского (семейного) капитала. Теперь согласно законодательству максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, ограничен не 1,5 (как ранее), а 2 прожиточными минимумами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области. 

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года.

Так, для псковских семей в 2020 году, размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2019 года - 11057 руб. Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше - не до полутора лет, а до трехлетнего возраста второго ребенка.

В 2019 году в органы ПФР Псковской области было подано более 700 заявлений на установление выплаты, из которых 692 семьи получили средства из материнского капитала на общую сумму более 49 млн рублей.

Добавим, что Программа материнского капитала продолжит действовать и в 2020 году, при этом с января возобновляется индексация, приостановленная с 2016 года. Сумма средств сертификата в 2020 году составляет 466617 рублей (в 2019 году она была равна 453026 рублям).

Теги: #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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