Общество

Четверть российских работников опасаются исчезновения их профессии

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос работников из разных регионов России, включая Псковскую область, чтобы выяснить, как они оценивают минувшее десятилетие с точки зрения своей профессиональной жизни. В онлайн-опросе с 12 по 20 декабря 2019 года приняли участие более 3 630 российских соискателей.

Практически половина соискателей считают, что за последние десять лет стало сложнее искать работу. Причем чем раньше началась карьера респондента, тем вероятнее он оценивает процесс поиска работы именно так. Среди представителей юридической и банковской сфер также высока доля тех, кто отметил сложности при трудоустройстве за последние 10 лет. Ничего не изменилось на этапе поиска работы для 12% соискателей, а 25% опрошенных стало легче.

Каждый третий респондент за последние 10 лет кардинально сменил карьерную траекторию, освоив новую профессию, каждый четвертый начал работать в смежной профобласти. Еще 15% даже не задумывались о том, чтобы сменить род деятельности, а 28% — думали об этом, но не решились. В меньшей степени готовы менять профессию юристы, бухгалтеры и финансисты.

По мнению большинства работников, принявших участие в опросе, появление и развитие новых технологий в уходящем десятилетии упростило выполнение рабочих обязанностей — так считают 79% специалистов из разных регионов страны. Для 11% современные технологии лишь усложнили процессы, причем выше всего эта доля среди более опытных соискателей, начавших карьеру в 1999 году или ранее. Также эта доля высока среди представителей научно-образовательной и HR сфер.

При этом почти каждый второй положительно смотрит на уходящее десятилетие с точки зрения своей профессиональной жизни, ещё 28% оценивают его нейтрально, и 22% — негативно. Позитивнее всего на десятые годы смотрят представители топ-менеджмента и IT-сферы, негативнее всего — сотрудники банковской сферы и рабочий персонал.

Что касается так называемого баланса “работа-личная жизнь”, то для 32% респондентов за последние 10 лет в этом отношении ничего не изменилось. С другой стороны, 43% опрошенных начали больше работать, 25%, напротив, стали уделять больше времени личной жизни. Крен в сторону работы более заметен у соискателей из банковской и медицинской сфер. За личную жизнь «взялись» представители сфер маркетинга и PR.

Если говорить о будущем, в ближайшие 10 лет планируют сменить профессию 51% соискателей из разных регионов России. Выше всего эта доля среди тех, кто позже начал карьеру, а также среди представителей автобизнеса и банковской сферы. Не готовы к подобным переменам 29% опрошенных.

Четверть респондентов считают, что в ближайшие 10 лет есть риск исчезновения их текущей профессии. Большинство же уверены, что таких угроз нет (68%). Выше всего доля обеспокоенных плохим сценарием развития событий наблюдается в банковской сфере и в автобизнесе.

Ожидания от грядущего десятилетия в основном позитивные: 53% соискателей ждут лучшего с точки зрения их профессиональной жизни. Наиболее подвержены негативу работники сферы безопасности и, опять же, рабочий персонал.

Наиболее популярный карьерный план на ближайшие 10 лет — получение новых знаний и навыков. Этим планируют заняться 67% россиян, принявших участие в опросе. Сменить место работы планируют 46% соискателей, а 28% хотят освоить новую профессию. Наиболее высока доля желающих в следующие 10 лет сменить профессию среди соискателей из автобизнеса и научно-образовательной сферы. К переезду на работу в другую страну готовятся 22% работников, ещё 18% готовы к релокации ради трудоустройства в другой регион России.