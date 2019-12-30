Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для зимы
Защита машины от неприятностей
Рекомендовано самой природой
Телефон прямого эфира 56-73-72
отпечаталось в сердце
ТОП-100 влиятельных псковичей
ТОП-100 псковских миллионеров
 
 
 
ещё Общество 30.12.2019 14:259 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 09.01.2020 17:530 Мокрый снег возможен завтра в Псковской области 09.01.2020 17:441 Четверть российских работников опасаются исчезновения их профессии 09.01.2020 17:140 Новогодние и рождественские праздники в Пскове прошли без серьезных происшествий 09.01.2020 17:063 Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян 09.01.2020 17:000 Полиция приглашает псковичей на службу
 
 
 
Самое популярное 03.01.2020 19:000 Силовики нашли труп великолукского подростка, пропавшего после Нового года 03.01.2020 16:3827 Интерактив: Считают ли псковичи обращение к ним Гарика Харламова на Comedy Club оскорбительным? 03.01.2020 13:082 В Следственном комитете рассказали о первом убийстве в Псковской области в 2020 году 06.01.2020 10:2611 Юморист Гарик Харламов объяснил, что не оскорблял псковичей 06.01.2020 09:234 Помещение в «Пик 60» горело в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Четверть российских работников опасаются исчезновения их профессии

09.01.2020 17:44|ПсковКомментариев: 1

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос работников из разных регионов России, включая Псковскую область, чтобы выяснить, как они оценивают минувшее десятилетие с точки зрения своей профессиональной жизни. В онлайн-опросе с 12 по 20 декабря 2019 года приняли участие более 3 630 российских соискателей.

Практически половина соискателей считают, что за последние десять лет стало сложнее искать работу. Причем чем раньше началась карьера респондента, тем вероятнее он оценивает процесс поиска работы именно так. Среди представителей юридической и банковской сфер также высока доля тех, кто отметил сложности при трудоустройстве за последние 10 лет. Ничего не изменилось на этапе поиска работы для 12% соискателей, а 25% опрошенных стало легче.

Каждый третий респондент за последние 10 лет кардинально сменил карьерную траекторию, освоив новую профессию, каждый четвертый начал работать в смежной профобласти. Еще 15% даже не задумывались о том, чтобы сменить род деятельности, а 28% — думали об этом, но не решились. В меньшей степени готовы менять профессию юристы, бухгалтеры и финансисты.

По мнению большинства работников, принявших участие в опросе, появление и развитие новых технологий в уходящем десятилетии упростило выполнение рабочих обязанностей — так считают 79% специалистов из разных регионов страны. Для 11% современные технологии лишь усложнили процессы, причем выше всего эта доля среди более опытных соискателей, начавших карьеру в 1999 году или ранее. Также эта доля высока среди представителей научно-образовательной и HR сфер.

При этом почти каждый второй положительно смотрит на уходящее десятилетие с точки зрения своей профессиональной жизни, ещё 28% оценивают его нейтрально, и 22% — негативно. Позитивнее всего на десятые годы смотрят представители топ-менеджмента и IT-сферы, негативнее всего — сотрудники банковской сферы и рабочий персонал.

Что касается так называемого баланса “работа-личная жизнь”, то для 32% респондентов за последние 10 лет в этом отношении ничего не изменилось. С другой стороны, 43% опрошенных начали больше работать, 25%, напротив, стали уделять больше времени личной жизни. Крен в сторону работы более заметен у соискателей из банковской и медицинской сфер. За личную жизнь «взялись» представители сфер маркетинга и PR.

Если говорить о будущем, в ближайшие 10 лет планируют сменить профессию 51% соискателей из разных регионов России. Выше всего эта доля среди тех, кто позже начал карьеру, а также среди представителей автобизнеса и банковской сферы. Не готовы к подобным переменам 29% опрошенных.

Четверть респондентов считают, что в ближайшие 10 лет есть риск исчезновения их текущей профессии. Большинство же уверены, что таких угроз нет (68%). Выше всего доля обеспокоенных плохим сценарием развития событий наблюдается в банковской сфере и в автобизнесе.

Ожидания от грядущего десятилетия в основном позитивные: 53% соискателей ждут лучшего с точки зрения их профессиональной жизни. Наиболее подвержены негативу работники сферы безопасности и, опять же, рабочий персонал.

Наиболее популярный карьерный план на ближайшие 10 лет — получение новых знаний и навыков. Этим планируют заняться 67% россиян, принявших участие в опросе. Сменить место работы планируют 46% соискателей, а 28% хотят освоить новую профессию. Наиболее высока доля желающих в следующие 10 лет сменить профессию среди соискателей из автобизнеса и научно-образовательной сферы. К переезду на работу в другую страну готовятся 22% работников, ещё 18% готовы к релокации ради трудоустройства в другой регион России.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 771 человек
09.01.2020, 18:030 «Я — карп!»: Посетитель супермаркета нырнул в аквариум. ВИДЕО 09.01.2020, 17:530 Мокрый снег возможен завтра в Псковской области 09.01.2020, 17:441 Четверть российских работников опасаются исчезновения их профессии 09.01.2020, 17:340 Минэк спрогнозировал укрепление рубля вплоть до середины 2020 года
09.01.2020, 17:330 Новогодняя геополитика 09.01.2020, 17:260 В ГИБДД сообщили о росте числа оформленных по европротоколу ДТП в 2019 году 09.01.2020, 17:211 Стало известно, почему участок улицы Леона Поземского у храма Косьмы и Дамиана все еще не закрыли 09.01.2020, 17:201 Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» обеспечили бесперебойное газоснабжение потребителей в праздничные дни
09.01.2020, 17:160 В реке Ловати поисковиками найдено тело, предположительно, пропавшего Дмитрия Минакова 09.01.2020, 17:150 Стало известно, куда летали на Новый год богатые россияне 09.01.2020, 17:140 Новогодние и рождественские праздники в Пскове прошли без серьезных происшествий 09.01.2020, 17:063 Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
09.01.2020, 17:000 Полиция приглашает псковичей на службу 09.01.2020, 16:540 Роспотребнадзор усилил контроль на российско-китайской границе в связи с пневмонией в КНР 09.01.2020, 16:490 В Facebook появится возможность регулировать количество политической рекламы 09.01.2020, 16:410 Областная библиотека приглашает на выставку «Книга года-2019»
09.01.2020, 16:230 Завершен капремонт здания бежаницкого Центра культуры 09.01.2020, 16:150 Зафиксирован рекордный скачок мировых цен на продукты 09.01.2020, 16:090 Вода жирная и холодная - псковичка пожаловалась на полугодовое отсутствие горячей воды 09.01.2020, 16:080 В Новоржеве состоялся рождественский турнир по мини-футболу
09.01.2020, 16:020 В Печорах африканец пытался узнать у местных жителей, как незаметно попасть на территорию ЕС 09.01.2020, 15:540 Большой семейный Рождественский фестиваль в Печорах стал настоящим праздником для местных жителей 09.01.2020, 15:530 В Порховском и Псковском районах приступили к капитальному ремонту двух мостов 09.01.2020, 15:501 Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы
09.01.2020, 15:421 Опубликован план проверок госинспекцией труда юрлиц в Псковской области в 2020 году 09.01.2020, 15:340 Россельхознадзор предлагает регламентировать использование антибиотиков в животноводстве 09.01.2020, 15:300 Три причины сделать моментальный загар перед отпуском 09.01.2020, 15:260 Научно-практическая конференция о туризме и экскурсионной деятельности пройдет в Пскове в феврале
09.01.2020, 15:150 Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы 09.01.2020, 15:080 Псковские синоптики рассказали о вероятности снегопада и погоде в Крещение 09.01.2020, 15:022 Баранки в России дорожают уже пятый год подряд 09.01.2020, 14:510 В 2019 году пожары в Псковской области унесли жизни 76 человек
09.01.2020, 14:412 Леонардо Ди Каприо спас обреченного на смерть утопающего 09.01.2020, 14:320 Практические занятия для студентов-медиков ПсковГУ провел профессор из Гомельского университета 09.01.2020, 14:220 В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на водительские права 09.01.2020, 14:160 Архиерейская Рождественская елка в пятый раз прошла в Великолукской епархии
09.01.2020, 14:040 Порфирий, Посейдон и Капитолина: Названы самые редкие имена 2019 года 09.01.2020, 14:001 В Госдуме предложили блокировать незаконно используемые в тюрьмах и СИЗО мобильные 09.01.2020, 13:551 В ряде населенных пунктов Порховского района введен карантин в связи с оспой у овец и коз 09.01.2020, 13:530 Рождественский Молодежный фестиваль пройдет в Пскове с аншлагом
09.01.2020, 13:502 Киев назвал основные версии авиакатастрофы в Тегеране 09.01.2020, 13:420 «Акваполис» приглашает на старый Новый год 12 января 09.01.2020, 13:290 Заявление на участие в ЕГЭ в 2020 году можно подать до 1 февраля 09.01.2020, 13:200 Псковская область вошла в число регионов с низкими темпами сноса аварийных домов
09.01.2020, 13:040 Сведения о реестре недвижимости влияют на начисление налога 09.01.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 09.01.2020, 13:000 Расчленившего аспирантку Олега Соколова перевели в СИЗО 09.01.2020, 12:581 Псковичка снялась в официальной фотосессии для конкурса «Миссис бабушка Вселенная»
09.01.2020, 12:530 ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса 09.01.2020, 12:473 Средневековые ювелирные украшения найдены на раскопках улицы Леона Поземского в Пскове 09.01.2020, 12:460 К концу лета под Крестовским путепроводом в Пскове намерены отремонтировать дорогу 09.01.2020, 12:420 Правительство РФ предлагает ввести штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в Интернете
09.01.2020, 12:370 7 лет тюрьмы получил житель Дедовического района за убийство по неосторожности 09.01.2020, 12:310 Озвучена средняя зарплата инженера-строителя в Пскове 09.01.2020, 12:270 В Псковском десантно-штурмовом соединении ВДВ  на Рождество командование поздравило семьи многодетных военнослужащих 09.01.2020, 12:130 Управление Россельхознадзора напоминает гражданам о преимуществе проверочных онлайн-листов при проведении плановых проверок
09.01.2020, 12:100 Житель Невельского района незаконно отстрелил трех кабанов 09.01.2020, 12:084 Интерактив: Верните проездные билеты на неполный январь 09.01.2020, 12:040 Определен состав членов жюри Рождественского фестиваля в Пскове 09.01.2020, 11:512 В Пскове закрылся «Сушишоп»
09.01.2020, 11:471 В 2020 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области вырастет до 954 млн рублей 09.01.2020, 11:420 В Великих Луках раскрыта кража имущества и денег из автомобиля 09.01.2020, 11:410 До пяти лет тюрьмы могут получить мошенники, обманувшие пенсионерку в Невеле 09.01.2020, 11:330 Федерация шахмат России поблагодарила псковского губернатора за поддержку шахматного образования и спорта
09.01.2020, 11:290 В 2020 году в Псковской области размер ежемесячной выплаты из средств МСК составляет 11057 рублей 09.01.2020, 11:240 Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения 09.01.2020, 11:170 «Сообразим на троих»: Политические вызовы-2020 09.01.2020, 10:582 «Ласточка» задержалась на полчаса, следуя из Пскова в Санкт-Петербург
09.01.2020, 10:570 Политические итоги-2019. Часть 2 09.01.2020, 10:301 «Яндекс» задумался о запуске виртуального сотового оператора 09.01.2020, 10:282 Михаил Ведерников: Надеюсь, все отдохнули и набрались сил 09.01.2020, 10:070 Большинство россиян не дают себе обещаний реализовать что-то в новом году
09.01.2020, 10:005 Администрация Пскова заказала ремонт Рижского проспекта в 2020 году 09.01.2020, 09:430 Жилищные права ребенка при разводе родителей защитят законом 09.01.2020, 09:350 В России приняли ГОСТ для жевательного табака 09.01.2020, 09:187 Пекарня-кондитерская продается в центре Пскова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.