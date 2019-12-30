Общество

Озвучена средняя зарплата инженера-строителя в Пскове

Средняя зарплата инженера-строителя в Пскове составляет 57 000 рублей в месяц. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-строителей.

Так, по данным Superjob, инженер-строитель в этом городе в среднем получает 57 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 88 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 81 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 63 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск – 57 000 рублей, Ленинградская область – 69 000 рублей в месяц.