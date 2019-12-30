Общество

В Псковском десантно-штурмовом соединении ВДВ на Рождество командование поздравило семьи многодетных военнослужащих

В дни празднования Нового года и Рождества командование Новороссийского и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений Воздушно-десантных войск поздравило семьи многодетных военнослужащих.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службы 76 ГВ ДШД, новогодние подарки и поздравления от лица командования Воздушно-десантных войск получила и семья военнослужащего по контракту гвардии рядового Ивана Никитина из артиллерийского подразделения Новороссийского соединения ВДВ.

Иван Никитин вместе с женой воспитывает восьмерых детей, семерых из которых они взяли под свою опеку из детского дома.

Гвардии рядовой Иван Никитин поступил на службу в 2014 году и является ответственным военнослужащим и примерным семьянином.

В свою очередь свои поздравления получила и семья военнослужащего из подразделения материально-технического обеспечения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии старшина Михаила Полютина. В его семье воспитывается 10 детей, старшему из которых 16 лет. Из них в семье растет 7 девочек и 3 мальчика.