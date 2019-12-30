Общество

Баранки в России дорожают уже пятый год подряд

Больше всего килограмм хлебного продукта стоит на Чукотке, а самая низкая цена на баранки - в Ингушетии. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на NEWS.ru и данные Росстата.

Эксперты считают, что подорожание связано с ростом цен на ингредиенты, входящие в состав продукта, и с колебанием валютного курса.

В частности, если в ноябре 2014 года цена на баранки составляла в среднем 104,3 рубля за кг, то в 2019-м - уже 145,43 рубля.

Кстати, в Крыму баранки стоили 162,2 рублей в ноябре 2019 года, говорится в рейтинге.