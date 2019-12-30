Общество

Архиерейская Рождественская елка в пятый раз прошла в Великолукской епархии

7 января в Великолукском драматическом театре прошла Архиерейская Рождественская елка. Веселое торжество с большой концертной программой, хороводами вокруг елки и подарками, организованное отделом религиозного образования и катехизации и отделом культуры Великолукской епархии, объединило 220 маленьких великолучан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, концертную часть Рождественского праздника открыл хор воспитанников Воскресной школы «Ковчег» Центра духовного образования Великолукской епархии, исполнивший тропарь Рождеству.

Обращаясь к участникам праздника, с теплыми словами поздравления, епископ Великолукский и Невельский Сергий подчеркнул, что Рождество не только объединяет православных христиан в прославлении Спасителя, но и созидает чувства радости, счастья и конечно же христианской любви. Архипастырь сердечно поздравил детей и их родителей с Рождеством Христовым и Новолетием, а также напутствовал ребят хорошо учиться, уважать и слушаться своих родителей.

Программу праздничного концерта продолжили выступления хора воспитанников Воскресной школы, трио Центра эстетического воспитания, детского хора «Колокольчики» хоровой студии «Лад»; ансамбля «Заряница», театра детской песни «Летний дождь», ансамбля спортивно-бального танца «Созвездие» и сольные выступления Маргариты Амирханян и Анастасии Марченко.

Кроме того, зрители увидели хореографическую композицию «Мамочка» в исполнении Марии Глазычевой и ее дочери Василисы.

Поэтическую часть концерта составили выступления православной поэтессы Людмилы Скатовой, а также руководителя и участников студии «Образ»: Дмитрия Васильева, Ирины и Марины Письменовых и Екатерины Харитоновой.

Рождественский концерт провела актриса Великолукского драмтеатра Елена Владимирова.

В завершение концерта все его участники вместе с хором воспитанников Воскресной школы «Ковчег» исполнили финальную песню «Рождество Христово», слова и музыку которой написал клирик Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин (аранжировка Татьяны Баязитовой).

Продолжилось торжество игровой программой у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой, Зимушкой-зимой и Снеговиком. Двухчасовой детский праздник завершился вручением сладких подарков.