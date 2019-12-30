Общество

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, сообщает РИА «Новости».

«Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

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Отмечается, что в 2020-2022 годах предусмотрено ежегодное поступление в федеральный бюджет по 3,6 миллиарда рублей, полученных от приватизации крупнейших компаний - лидеров в своей сфере.

Правительство рассмотрело и одобрило план приватизации на итоговом заседании 25 декабря: в программу вошли 293 предприятия, в том числе семь крупных активов.

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Как сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов, кабмин выделил несколько направлений для приватизации: снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях; снижение доли государства в компаниях со стопроцентным участием, что займет не один год. Третий блок - компании, из которых государство может безболезненно выйти.