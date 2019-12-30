Общество

Россельхознадзор предлагает регламентировать использование антибиотиков в животноводстве

Россельхознадзор разработал и направил в Минсельхоз пакет поправок в закон «О ветеринарии», которые регламентируют использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Данкверта.

«В нем содержится запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью. Определены нормы по рецептурному отпуску антибиотиков. Предполагается к введению также целая статья, регламентирующая изготовление кормов с добавлением лекарственных препаратов», - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе Россельхознадзора, внесение данных предложений связано с тем, что в последние годы в России очень активно и быстро развивается промышленное животноводство. При этом содержание большого количества животных в одном месте сопряжено с высоким риском распространения болезней, поэтому антибактериальные препараты нередко применяются в хозяйствах в профилактических целях, добавили в ведомстве.

В интервью «Российской газете» Данкверт также сказал, что, по его мнению, России необходимо решать вопрос об ужесточении контроля над использованием антибиотиков в сельском хозяйстве на уровне Евразийского экономического союза. «Сегодня в странах ЕАЭС действует норма взаимного признания результатов регистрации лекарственных средств. А это значит, что, несмотря на все наши усилия, любой антибиотик, сделанный в Китае или, например, в Африке и зарегистрированный, скажем, в Казахстане, может свободно обращаться в России», - отметил он.

При этом требования и подходы к экспертизе у государств - членов ЕАЭС разные, продолжил Данкверт. По его словам, единые правила обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, которые разрабатывались предыдущим составом Евразийской экономической комиссии, так и не приняты, и это позволяет обходить российское законодательство.

«Поэтому новому составу Евразийской комиссии хочется пожелать, во-первых, поскорее увеличить список антибиотиков, остаточное количество которых в животноводческой продукции, попадающей в пищу людям, необходимо контролировать. Во-вторых, создать единую электронную систему прослеживаемости в рамках Евразийского сообщества: на вооружение можно взять нашу информационную систему "Веста"», - заключил он.